Ζήτησε έντονα και αποβολή αντιπάλου για... χτύπημα σε οπαδό ο Λουίς Σουάρες! (vid)

Ο Γκονζάλο Χάρα ήθελε να βοηθήσει τους stewards στο κυνηγητό του οπαδού που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, στο παιχνίδι που διεξήχθη τα ξημερώματα της Τρίτης.

Έβαλε τρικλοποδιά στον νεαρό που άρχισε να τρέχει στο χορτάρι και... είχε και τον Λουίς Σουάρες να τρέχει εν εξάλλω προς το μέρος του διαιτητή για να ζητήσει να του βγάλει κάρτα.

Στο ίδιο παιχνίδι, ο διεθνής επιθετικός της Μπαρτσελόνα ζήτησε πέναλτι σε χέρι... του τερματοφύλακα μέσα στην περιοχή!

During the Uruguay vs Chile match, Luis Suarez ran to the referee to demand that Gonzalo Jara was booked for kicking a pitch invader. Never change, Luis. pic.twitter.com/DtxaOW0FZ7

