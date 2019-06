Στο 53' της αναμέτρησης με το Περού, ο Ντάνι Άλβες σκοράρει κάνει το 4-0 και στο 90' διαμορφώνεται το τελικό 5-0 για τη σελεσάο.

Ετσι, σε ηλικία 36 ετών και 47 ημερών, ο Άλβες γίνεται ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που σκοράρει στο Κόπα Αμέρικα. Τουλάχιστον για τα τελευταία 96 χρόνια.

36 - At 36 years and 47 days, @DaniAlvesD2 #BRA has become the oldest ever player to score in the #CopaAmerica at least the last 96 years. Captain pic.twitter.com/FZd50dMCUU

— OptaJose (@OptaJose) June 23, 2019