Η πρώτη εντύπωση σου άφηνε μια περιέργεια. Η καλύτερη 11άδα για το Champions League του 2019 που έφτιαξε η UEFA, έπειτα από ψηφοφορία δύο εκατ. ατόμων, ήταν σε παράταξη 4-2-4. Ναι μόνο δύο μέσοι και τέσσερις επιθετικοί. Ωστόσο, η “DailyMail”΄έσπευσε να δώσει την “κίτρινη” ερμηνεία των πραγμάτων, η οποία βέβαια μοιάζει εξαιρετικά πιθανή να έχει συμβεί.

More than 2 million votes were cast - thanks for taking part! ?

Σύμφωνα με αυτήν, κανονικά το σύστημα θα ήταν ως συνήθως το 4-3-3. Τρίτος καλύτερος μέσος ήταν ο Καντέ, που όμως απουσιάζει. Αυτό συνέβη, επειδή ο Κριστιάνο Ρονάλντο που ήταν 4ος, πίσω από Μέσι, Μανέ, Λεβαντόφσκι, θα έμενε εκτός. Οπότε οι επιθετικοί έγιναν τέσσερις και ο CR7 βρέθηκε στους καλύτερους της χρονιάς.

Excl: UEFA changed team of the year formation to get Cristiano Ronaldo in - despite him not getting enough votes (N’Golo Kante missed out) https://t.co/8TN37oqDSD via @MailOnline

