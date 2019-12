Η Μπάγερν έκανε τον καλύτερο όμιλο στην ιστορία του Champions League (pic)

Τον τέλειο όμιλο πραγματοποίησε η Μπάγερν Μονάχου στο φετινό Champions League, προσπερνώντας κάθε άλλη ομάδα που βρέθηκε στο παρελθόν στο πάνθεον των ομάδων με το βαθμολογικό απόλυτο.

Οι Βαυαροί, μετά τη νίκη επί της Τότεναμ με 3-1, ολοκλήρωσαν τον 2ο όμιλο με 18/18 βαθμούς, επίδοση που έχει ξανασυμβεί άλλες έξι φορές στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ, ωστόσο, το κατάφερε και με την μεγαλύτερη συνολική διαφορά τερμάτων (+19), καλύτερη επίδοση ακόμα και από αυτήν της Ρεάλ Μαδρίτης τη σεζόν 2011/12 (+17).

Only seven times has a team won all six of their #UCL group games:

AC Milan (1992-93)

PSG (1994-95)

Spartak Moscow (1995-96)

Barcelona (2002-03)

Real Madrid (2011-12)

Real Madrid (2014-15)

Bayern Munich (2019-20)

The first ever German club to do so. https://t.co/KzLCYPgmXy

— Squawka Football (@Squawka) December 11, 2019