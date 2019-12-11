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Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Η τρομερή χαμένη ευκαιρία του Ελ Αραμπί! (vid)

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Η τρομερή χαμένη ευκαιρία του Ελ Αραμπί! (vid)

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Η τρομερή χαμένη ευκαιρία του Ελ Αραμπί! (vid)

Στο 34' ο Ολυμπιακός έχασε μοναδική ευκαιρία με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί να πάρει προβάδισμα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί σέντραρε από τα δεξιά, αλλά ο Ελ Αραμπί, παρότι ολομόναχος μέσα στην περιοχή, δεν βρήκε στόχο με την κεφαλιά του να περνάει πάνω από το οριζόντιο!

 

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