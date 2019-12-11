Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Η τρομερή χαμένη ευκαιρία του Ελ Αραμπί! (vid)

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί σέντραρε από τα δεξιά, αλλά ο Ελ Αραμπί, παρότι ολομόναχος μέσα στην περιοχή, δεν βρήκε στόχο με την κεφαλιά του να περνάει πάνω από το οριζόντιο!
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0
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ΜΠAΓΕΡΝ 3vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 0vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ 3
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ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 0
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ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 0vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
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ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 4vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 0
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ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 88vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 87vs
GAZIANTEP 79
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ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 114vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 135vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 97vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 115vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 87
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NANTERRE 92 86vs
CEDEVITA OLIMPIJA 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ 83vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ 76
ΤΕΛΙΚΟ
BUDUCNOST 94vs
GALATASARAY 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΛΜ 63vs
ΜΟΝΑΚΟ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΔΟΡΑ 84vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΡΙΣΟΝ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ARKA GDYNIA 78vs
ΤΡΕΝΤΟ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 88vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
JOVENTUT BADALONA 90vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 87vs
GAZIANTEP 79
ΤΕΛΙΚΟ
POLSKI CUKIER TORUN 102vs
BAXI MANRESA 121
ΤΕΛΙΚΟ
MORNAR BAR 106vs
VEF RIGA 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 85vs
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ 71
ΤΕΛΙΚΟ
FILOU OOSTENDE 64vs
SIG STRASBOURG 71
ΤΕΛΙΚΟ
HAPPY CASA BRINDISI 96vs
NEPTUNAS 82
ΤΕΛΙΚΟ
ZARAGOZA 72vs
ΒΟΝΝΗ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ 2vs
ΜΑΡΙΝΟ ΛΟΥAΝΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
LOK. NOVOSIBIRSK 3vs
CHAUMONT VB 52 HM 0
ΤΕΛΙΚΟ
CS DINAMO BUCURESTI 0vs
ARKAS SPOR 3
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 3vs
VK DUKLA LIBEREC 1
ΤΕΛΙΚΟ
NEFTOKHIMIK BURGAS 0vs
ZENIT ST. PETERSBURG 3
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ΣAΒΟ 0vs
CMS ARCADA GALATI 3
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BARKOM-KAZHANY LVIV 1vs
ΠΑΟΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ 3vs
VALEPA SASTAMALA 0
ΤΕΛΙΚΟ
UNITED VOLLEYS 2vs
SHAKHTAR SOLIGORSK 3
ΤΕΛΙΚΟ
LUC VOLLEYBALL 1vs
OK MLADOST BRCKO 3
ΤΕΛΙΚΟ
ACTIVE LIVING ORION 0vs
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ 3vs
IBB ΠΟΛΟΝΙΑ ΛΟΝΤΟΝ 0
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VC GREENYARD MAASEIK 2vs
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ 2
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FAKEL NOVYI URENGOY 3vs
ΜΠΕΡΛΙΝ 0
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ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ 3vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 2
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ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ 3vs
HALKBANK 0
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TOURS 0vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 3
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JOHN PATRICK SMITH 3vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 1
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GIBSON/POULOS 1vs
BOZOVIC/MARSHALL 2
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ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ 3vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 1
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ΜΠAΝΕΣ ΜΑΒΕΡΙΚ 3vs
ΣΚΟΥΛΚΕΙΤ ΤΡΙΣΤΑΝ 2
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ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 3vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ 0
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ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 2vs
URSUS WARSZAWA 2
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ALURON VIRTU CMC 3vs
ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖAΡΝΤΖΙΚ 0
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SAAREMA VK 3vs
HAPOEL KFAR SABA 1
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KAPOSVAR 1vs
SAMEN. LYCURGUS 3
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ΓΚΕΝΤΟΦΤΕ 3vs
MUNICIPAL ZALAU 2
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OMONIA NICOSIA 0vs
PENZUGYOR 3
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LINDAREN LUZERN 0vs
MONTPELLIER 3
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ΡΕΝ 3vs
VOLLEY SCHONENWERD 0
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CALCIT VOLLEY 3vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. 1
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ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ 3vs
ΧΟΛΝΤΙΓΚ ΓΚΡΑΤΣ 0
Στο 34' ο Ολυμπιακός έχασε μοναδική ευκαιρία με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί να πάρει προβάδισμα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί σέντραρε από τα δεξιά, αλλά ο Ελ Αραμπί, παρότι ολομόναχος μέσα στην περιοχή, δεν βρήκε στόχο με την κεφαλιά του να περνάει πάνω από το οριζόντιο!