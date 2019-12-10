Δείτε τη γκάφα του νεότερου τερματοφύλακα στην ιστορία του θεσμού, του 17χρονου (26/02/2002) Βάντεβορντ της Γκενκ!
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ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 0vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0
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ΝAΠΟΛΙ 2vs
ΓΚΕΝΚ 0
ΑΓΙΑΞ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
OSC LILLE -
INTER -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
SLAVIA PRAHA -
ΛΥΩΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1
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ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
SLAVIA PRAHA -
INTER -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 99vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 110vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 92vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 103vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 118vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 110vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 90vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 125vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 102vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 110
LIVE
RYTAS 80vs
ΤΟΦΑΣ 68
LIVE
DARUSSAFAKA TEKFEN 42vs
GERMANI BAS. BRESCIA 51
LIMOGES -vs
UMANA REYER VENEZIA -
UNICAJA -vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
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ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ 60vs
DIJON 62
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BESIKTAS 79vs
ΠΑΟΚ 59
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LIETKABELIS 52vs
SASSARI 60
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ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ 48vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ 44
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ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 51vs
BANDIRMA B.I.K. 44
ΤΕΛΙΚΟ
NIZHNY NOVGOROD 75vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 72
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
NYMBURK -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΑΕΚ -
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ -
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -vs
ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΙΠΣΟΥΙΤΣ -vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΙΣΤΛΙΧ -
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ΟΣΤΡAΒΑ 1vs
SK ZADRUGA AICH/DOB 2
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OK KAKANJ 0vs
OK BUDVA 1
GFCA AJACCIO -vs
LINDAREN AMRISWIL -
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OK VOJVODINA 0vs
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ 2
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SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ 2vs
VERVA WARSZAWA 0
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ZAKSA KEDZIERZYN-K. -
LIVE
VK CEZ KARLOVARSKO 2vs
STROITEL MINSK 1
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PENZUGYOR 1vs
OMONIA NICOSIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
SCMU CRAIOVA 2vs
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ 3
ΤΕΛΙΚΟ
TOKAT BLD. PLEVNE 0vs
BDO HAASRODE LEUVEN 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
D SILVA/TJANDRAMULIA 1vs
AIAVA/CABRERA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΓΚΛΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ 2vs
CH. KEMPENAERS-POCZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΑΝΤΡΑΜΟΥΛΙΑ ΟΛΙΒΙΑ 2vs
ΦΟΥΡΛΙΣ ΤΖΕΙΜΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
TALIA GIBSON 0vs
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΙ ΑΛΙΣΟΝ 0vs
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΕΖ ΕΛΛΕΝ 0vs
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΦΙΚ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 2vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2vs
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 1
Ο Βάντεβορντ έγινε ο νεότερος γκολκίπερ του Champions League, ωστόσο το ντεμπούτο δεν ήταν το ιδανικότερο, αφού υπέπεσε σε... γκάφα!
Δείτε τη γκάφα του νεότερου τερματοφύλακα στην ιστορία του θεσμού, του 17χρονου (26/02/2002) Βάντεβορντ της Γκενκ!