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Νάπολι - Γκενκ: Η γκάφα του νεότερου γκολκίπερ στην ιστορία του Champions League! (vid)

Νάπολι - Γκενκ: Η γκάφα του νεότερου γκολκίπερ στην ιστορία του Champions League! (vid)

Νάπολι - Γκενκ: Η γκάφα του νεότερου γκολκίπερ στην ιστορία του Champions League! (vid)

Ο Βάντεβορντ έγινε ο νεότερος γκολκίπερ του Champions League, ωστόσο το ντεμπούτο δεν ήταν το ιδανικότερο, αφού υπέπεσε σε... γκάφα!

Δείτε τη γκάφα του νεότερου τερματοφύλακα στην ιστορία του θεσμού, του 17χρονου (26/02/2002) Βάντεβορντ της Γκενκ!

 

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