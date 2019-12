Στα βραβεία του οργανισμού UK Coaching, ο Γερμανός προπονητής των «κόκκινων» ενημερώθηκε ότι χάρισε τη σπουδαιότερη στιγμή που είδε ο αθλητισμός από τεχνικό ομάδας, μέσα στο τρέχον έτος που σε λίγες μέρες αφήνει τη θέση του στο 2020.

Αυτή η στιγμή, φυσικά, είναι οι συγκλονιστικές εικόνες που σημειώθηκαν στο «Άνφιλντ» μετά το επικό 4-0 επί της Μπαρτσελόνα στα ημιτελικά του Champions League, με τους παίκτες αγκαλιασμένους να τραγουδούν μαζί με το Kop το You'll never walk alone...

