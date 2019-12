O Πορτογάλος τεχνικός των «σπιρουνιών», με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τους «ερυθρόλευκους» την περασμένη εβδομάδα και την πρόκριση που ήρθε με μεγάλη ανατροπή στο σκορ κόντρα στην ομάδα του Μαρτίνς, ήθελε να χαιρετήσει τους συμπατριώτες του, Σα και Ποντένσε.

Ο Σον ήθελε να του δώσει το χέρι και ... περίμενε αρκετή ώρα για ένα high-5, με τον πανέξυπνο Ζοσέ να το έχει αντιληφθεί και να του κάνει πλάκα προτού του δώσει μια μεγάλη αγκαλιά επιβράβευσης για το αποτέλεσμα του αγώνα.

Mourinho blatantly airing Son, then acting like he didn't see him is vintage Jose pic.twitter.com/dy7rq130iT

— Gilles (@_Grimanditweets) November 30, 2019