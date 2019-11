Ο Αργεντινός ήταν από τους τελευταίους που κατέβηκαν τα σκαλιά στον εσωτερικό χώρο του γηπέδου προκειμένου να πάρει τη θέση του μαζί με τους υπόλοιπους και να κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο.

Ο πιτσιρικάς που θα συνόδευε τους διαιτητές και θα έπαιρνε τη μπάλα, είχε αποφασίσει να ζήσει μια μοναδική στιγμή κι όταν είδε τον Μέσι, τρύπωσε στο κενό που βρήκε, τον φώναξε και του έδωσε το χέρι του, με τον αρχηγό των «μπλαουγκράνα» φυσικά ν' ανταποκρίνεται.

This boy was never missing a chance to high-five Messi pic.twitter.com/VVFc4bebDm

