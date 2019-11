«Σακούλιασε» τον... διαιτητή ο Αζάρ! (vid)

Δύο γκολ σε 13 αγώνες και τέσσερις ασίστ. Ο Εντέν Αζάρ δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής όσα περίμεναν στη Μαδρίτη όταν έβγαζαν από τα ταμεία τους 100.000.000 ευρώ και τα κατέθεταν στην Τσέλσι.

Στο χθεσινό παιχνίδι της «βασίλισσας» με την Παρί Σεν Ζερμέν ο Βέλγος αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού στο 67' από τον Μπέιλ, ωστόσο νωρίτερα, είχε προλάβει να προσφέρει μια στιγμή... viral.

Μαζί με δύο-τρεις παίκτες των Παριζιάνων, πέρασε και τον διαιτητή της αναμέτρησης, Ντίας Σοάρες.

Δείτε το στιγμιότυπο:

This man really nutmegged the referee while at it pic.twitter.com/a27AoI10Z2

— Mod (@CFCMod_) November 26, 2019