Ο Πολωνός στράικερ που είναι πιο «καυτός» απ' οποιονδήποτε άλλον αυτή τη στιγμή, χρειάστηκε μονάχα 14 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα για να στείλει τη μπάλα τέσσερις φορές στα δίχτυα του Ερυθρού Αστέρα το βράδυ της Τρίτης και να συνεισφέρει στο τελικό 6-0 των Βαυαρών στο Βελιγράδι.

Πρόκειται για το ταχύτερο ever καρέ στην ιστορία του Champions League, ενώ, μαζί με τον Λιονέλ Μέσι, είναι οι μοναδικοί που έχουν σκοράρει από τέσσερις φορές σε δύο διαφορετικά ματς της διοργάνωσης!

Ο «Λέβα» το είχε κάνει και τον Απρίλη του 2014 σ' εκείνο το εκπληκτικό 4-1 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στήνοντας το δικό του πάρτι στο Signal Iduna Park ως παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Μέσι, αρχικά είχε πετύχει τέσσερα γκολ σε ευρεία νίκη (4-1) απέναντι στην Άρσεναλ για να χαρίσει και πρόκριση στη Μπαρτσελόνα στις 6 του Απρίλη του 2010 κι έπειτα το έκανε ξανά στις 7 Μαρτίου του 2012 κόντρα στη Λεβερκούζεν, την οποία οι «μπλαουγκράνα» είχαν διαλύσει με το τελικό 7-1.

Τα φετινά στατιστικά του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι φτάνουν στα:

10 γκολ σε 5 συμμετοχές στο Champions League

17 γκολ σε 15 συμμετοχές στις γερμανικές διοργανώσεις με τη Μπάγερν Μονάχου

4 γκολ σε 6 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Πολωνίας

Συνολικά 31 τέρματα μέχρι και το τέλος του Νοέμβρη

Μάλιστα, είναι μόλις ο πέμπτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League που έχει ξεπεράσει τα 60 τέρματα (63 γκολ αυτή τη στιγμή), με τον Καρίμ Μπενζεμά να είναι ακριβώς από πάνω του στα 64, τον θρυλικό Ραούλ να έχει σταματήσει στα 71, τον Μέσι να μετράει αισίως 113 και τον Κριστιάνο Ρονάλντο να έχει ξεφύγει κατά πολύ, έχοντας στον λογαριασμό του 127 τέρματα.

Για να γίνει και πιο... πικάντικο, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ο Νεϊμάρ (4), Κριστιάνο (6) και Μέσι (9) συνολικά έχουν 19 τέρματα στις Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολόκληρη έχει πετύχει 27 γκολ και ο Λεβαντόφσκι έχει επίσης 27...

Μετά το... σόου στο Βελιγράδι, έφτασε συνολικά στα 46 γκολ με τη φανέλα του βαυαρικού συλλόγου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για το κλαμπ του Μονάχου, παραδέχθηκε μέσω social media πως... είναι εθισμένος στα γκολ και φυσικά έβγαλε και αναμνηστική selfie με την καλύτερη παρέα. Τη μπάλα που του ανήκει!

I have to confess....I am addicted to scoring goals @FCBayern

— Robert Lewandowski (@lewy_official) November 26, 2019