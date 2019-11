Μετά το «βάπτισμα του πυρός» την περασμένη αγωνιστική κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου πέρασε αλλαγή στο 81', ο Παναγιώτης Ρέτσος συνεχίζει να περνά ορόσημα στην καριέρα του.

Ο 21χρονος αμυντικός, επιλέχθηκε από τον Πέτερ Μπος ως βασικός στο δεξί άκρο της άμυνας, στο ματς της Μπάγερ στη Μόσχα με αντίπαλο την Λοκομοτίβ, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά, αφού με τον Ολυμπιακό είχε αγωνιστεί μέχρι και τη φάση των play-off.

Η σημαντική περίσταση για τον Έλληνα διεθνή αμυντικό, μάλιστα, συμπίπτει και με την Νο100 συμμετοχή της Λεβερκούζεν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, που την βάζει στο κλειστό κλαμπ των γερμανικών ομάδων με τριψήφιο αριθμό ματς μαζί με την Μπάγερν Μονάχου που μετρά 245 και την Μπορούσια Ντόρμουντ, που έχει 118.

The kits are ready to greet their players! #FCLMB04 pic.twitter.com/IEM6szUO2y

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 26, 2019