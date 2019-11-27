Δείτε πιο κάτω το ποστάρισμα του Βραζιλιάνου youtuber, Φελίπε Άρνολντ, με τον Γκιγιέρμε...
ΤΕΛΙΚΟ
TOTTENHAM HOTSPUR 4vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CRVENA ZVEZDA 0vs
BAYERN MUNCHEN 6
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 1vs
CLUB BRUGGE 1
ΤΕΛΙΚΟ
LOKOMOTIV MOSKVA 0vs
BAYER 04 LEVERKUSEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 2vs
PARIS SAINT-GERMAIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
JUVENTUS 1vs
ATLETICO MADRID 0
ΤΕΛΙΚΟ
ATALANTA 2vs
DINAMO ZAGREB 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANCHESTER CITY 1vs
SHAKHTAR DONETSK 1
LIVERPOOL FC -vs
SSC NAPOLI -
FC BARCELONA -vs
BORUSSIA DORTMUND -
ZENIT ST PETERSBURG -vs
OLYMPIQUE LYON -
VALENCIA CF -vs
CHELSEA -
KRC GENK -vs
RED BULL SALZBURG -
RB LEIPZIG -vs
BENFICA -
OSC LILLE -vs
AFC AJAX -
SLAVIA PRAHA -vs
INTER -
FC BARCELONA -vs
BORUSSIA DORTMUND -
LIVERPOOL FC -vs
SSC NAPOLI -
LIVE
DALLAS MAVERICKS 53vs
LOS ANGELES CLIPPERS 71
LIVE
DENVER NUGGETS 64vs
WASHINGTON WIZARDS 47
SHAKHTAR SOLIGORSK -vs
OK VOJVODINA -
HAOK MLADOST -vs
SL BENFICA -
SCMU CRAIOVA -vs
WALDVIERTEL -
PARNU VORKPALLIKLUBI -vs
LINKOPINGS VC -
UVC RIED/INNKREIS -vs
KAPOSVAR -
VARDAR SKOPJE -vs
VK CEZ KARLOVARSKO -
ERZENI SHIJAK -vs
PARTIZANI TIRANA -
VRC KAZINCBARCIKA -vs
TOKAT BLD. PLEVNE -
RENNES -vs
AJF BASTARDO -
Ο Γκιγιέρμε δέχθηκε μία απρόσμενη αλλά και ευχάριστη επίσκεψη από έναν συμπατριώτη του που κάνει εκπομπές στο youtube κυρίως για το αγγλικό ποδόσφαιρο και ομάδες όπως η Τότεναμ.
Δείτε πιο κάτω το ποστάρισμα του Βραζιλιάνου youtuber, Φελίπε Άρνολντ, με τον Γκιγιέρμε...