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Ολυμπιακός: Η συνάντηση του Γκιγιέρμε με Βραζιλιάνο youtuber (pic)

Ολυμπιακός: Η συνάντηση του Γκιγιέρμε με Βραζιλιάνο youtuber (pic)

Ολυμπιακός: Η συνάντηση του Γκιγιέρμε με Βραζιλιάνο youtuber (pic)

Ο Γκιγιέρμε δέχθηκε μία απρόσμενη αλλά και ευχάριστη επίσκεψη από έναν συμπατριώτη του που κάνει εκπομπές στο youtube κυρίως για το αγγλικό ποδόσφαιρο και ομάδες όπως η Τότεναμ.

Δείτε πιο κάτω το ποστάρισμα του Βραζιλιάνου youtuber, Φελίπε Άρνολντ, με τον Γκιγιέρμε...

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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