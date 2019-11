Champions League: Στο BT Sport μέχρι το 2024 έναντι 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ!

Παρά την προσπάθεια που έκανε το SkySports για την επόμενη τριετία που τέθηκε υπό διεκδίκηση αλλά και το σενάριο να μπει και το ITV στο «κόλπο» επαναφέροντας τα ματς των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων στην ελεύθερη τηλεόραση, το BT Sport νίκησε κατά κράτος.

Διαθέτοντας περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, εξασφάλισε 420 παιχνίδια για το Champions League και το Europa League, συνεχίζοντας την προβολή των αναμετρήσεων μέχρι και το 2024 και εξασφαλίζοντας 77 ματς περισσότερα από το ισχύον deal!

HUGE ANNOUNCEMENT!!

BT Sport will remain the exclusive home of the UEFA Champions League and UEFA Europa League until 2024.

We can't wait to share more epic moments like this with you!

The Chaaaaampioooons pic.twitter.com/s6u3X4bLqZ

— BT Sport (@btsport) November 15, 2019