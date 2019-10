Λίβερπουλ: Δυο οπαδοί έχασαν το ματς... για ένα γράμμα στον χάρτη (pic)

Σύμφωνα με τη βελγική ιστοσελίδα «Sporza.Be», δυο φίλοι των «κόκκινων», είχαν σχεδιάσει τα πάντα για να ταξιδέψουν στο Γκενκ και να βρεθούν στις εξέδρες των φιλοξενούμενων ώστε να στηρίξουν τον Κλοπ και τους ποδοσφαιριστές του.

Ωστόσο, ένα μικρό λάθος, αποδείχθηκε τόσο μεγάλο που τους ανάγκασε να χάσουν το ματς...

Μπερδεύοντας το Γκενκ και με τη... Γάνδη (Genk η μια, Gent η άλλη), οι δύο οπαδοί βρέθηκαν σε λάθος πόλη, αναζητούσαν λάθος γήπεδο λίγη ώρα πριν από την αναμέτρηση και όταν αντιλήφθηκαν τη γκάφα τους, είδαν το ματς από μια παμπ που βρήκαν στο λάθος σημείο όπου είχαν μεταβεί...

Η Γάνδη, πάντως, έχοντας ακούσει για την ιστορία των δύο τύπων, τους προσκάλεσε επίσημα στο αποψινό της παιχνίδι με τη Βόλφσμπουργκ για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Europa League! Μόνο που ζήτησε από τον κόσμο να τους εντοπίσει, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί τους ο σύλλογος...

Als iemand deze twee kent of hun gegevens heeft, zeg hen dat ze vanavond welkom zijn in de Ghelamco Arena voor #GntWol!

If anybody knows these two or has their contact details, tell ‘em they’re invited for our game against @VfL_Wolfsburg tonight.https://t.co/rtr90pYMqo

— KAA Gent (@KAAGent) October 24, 2019