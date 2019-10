Νάπολι: Ο Αντσελότι... σοκαρίστηκε στον πανηγυρισμό των παικτών του (vid)

Ο Ινσίνιε δευτερόλεπτα μετά την ισοφάριση των Αυστριακών κατάφερε να βάλει ξανά μπροστά τους «παρτενοπέι» και να τους χαρίσει τη νίκη, έπειτα και από τα δυο γκολ που είχε πετύχει ο Μέρτενς, ο οποίος έφτασε στα 116 με τη φανέλα του συλλόγου και ξεπέρασε τον μεγάλο Ντιέγκο Μαραντόνα.

Τρέχοντας να πανηγυρίσει προς τον πάγκο, έφτασε στον Αντσελότι και κάπου εκεί... έγινε χαμός, με τον Ιταλό τεχνικό να προσπαθεί να βρει ισορροπία μέσα στη μάζα!

Carlo Ancelotti was not ready for the scenes pic.twitter.com/1CmbXh7SU2

