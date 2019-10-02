Ολα τα γκολ του Champions League (vids)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπριζ 2-2
Αταλάντα – Σαχτάρ 1-2
Γαλατάσαραϊ – Παρί 0-1
Τότεναμ – Μπάγερν 2-7
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 3-1
Μαν. Σίτι – Ντ. Ζάγκρεμπ 2-0
Γιουβέντους – Λεβερκούζεν 3-0
Λοκ. Μόσχας – Ατλέτικο Μ. 0-2
ΤΕΛΙΚΟ
CRVENA ZVEZDA 3vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 2vs
CLUB BRUGGE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ATALANTA 1vs
SHAKHTAR DONETSK 2
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 0vs
PARIS SAINT-GERMAIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
TOTTENHAM HOTSPUR 2vs
BAYERN MUNCHEN 7
ΤΕΛΙΚΟ
MANCHESTER CITY 2vs
DINAMO ZAGREB 0
ΤΕΛΙΚΟ
JUVENTUS 3vs
BAYER 04 LEVERKUSEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
LOKOMOTIV MOSKVA 0vs
ATLETICO MADRID 2
FC BARCELONA -vs
INTER -
LIVERPOOL FC -vs
RED BULL SALZBURG -
SLAVIA PRAHA -vs
BORUSSIA DORTMUND -
KRC GENK -vs
SSC NAPOLI -
LIVERPOOL FC -vs
RED BULL SALZBURG -
ZENIT ST PETERSBURG -vs
BENFICA -
FC BARCELONA -vs
INTER -
RB LEIPZIG -vs
OLYMPIQUE LYON -
OSC LILLE -vs
CHELSEA -
VALENCIA CF -vs
AFC AJAX -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -vs
ΚΟΡΙΝΘΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
CHARILAOS TRIKOUPIS -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
DAFNI DAFNIOU -vs
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙAΔΑΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΧΟΛΑΡΓΟΣ BC -
ΑΝΑΤΟΛΙΑ -vs
LARISA -
DIAGORAS DRIOPIDEON -vs
ΑΜΥΝΤΑΣ -
G.S. MANDRAIKOS -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΑΡΗΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΠΑΠAΓΟΥ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
MACCABI RISHON -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
TOFAS -vs
LIMOGES -
KK CEDEVITA OLIMPIJA -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
RATIOPHARM ULM -vs
VIRTUS BOLOGNA -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
UNICS KAZAN -
NANTERRE 92 -vs
JOVENTUT BADALONA -
UNICAJA -vs
BUDUCNOST -
SAN PABLO BURGOS -vs
BAXI MANRESA -
Δείτε συγκεντρωμένα στο gazzetta.gr τα 28 γκολ και τα highlights της πρώτης βραδιάς της 2ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων.
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπριζ 2-2
Αταλάντα – Σαχτάρ 1-2
Γαλατάσαραϊ – Παρί 0-1
Τότεναμ – Μπάγερν 2-7
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 3-1
Μαν. Σίτι – Ντ. Ζάγκρεμπ 2-0
Γιουβέντους – Λεβερκούζεν 3-0
Λοκ. Μόσχας – Ατλέτικο Μ. 0-2