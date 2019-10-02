Ολα τα γκολ του Champions League (vids)

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Δείτε συγκεντρωμένα στο gazzetta.gr τα 28 γκολ και τα highlights της πρώτης βραδιάς της 2ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπριζ 2-2

 

Αταλάντα – Σαχτάρ 1-2

Γαλατάσαραϊ – Παρί 0-1

Τότεναμ – Μπάγερν 2-7

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 3-1

Μαν. Σίτι – Ντ. Ζάγκρεμπ 2-0

Γιουβέντους – Λεβερκούζεν 3-0

Λοκ. Μόσχας – Ατλέτικο Μ. 0-2

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