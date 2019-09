Μπάγερν-Ερυθρός Αστέρας: Έγραψε ιστορία ο Μίλερ (pic)

Όχι μία και δύο, αλλά 106 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπάγερν στο Champions League έχει πλέον ο Τόμας Μίλερ. Ο επιθετικός των Γερμανών ξεπέρασε τον Φίλιπ Λαμ που έχει 105 και ανέβηκε στην κορυφή της λίστας, γράφοντας την δική του ιστορία στην ομάδα του Μονάχου. Πίσω από τους δύο στην τρίτη θέση είναι ο Όλιβερ Καν με 103 και τον ακολουθούν οι Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ (89) και Φρανκ Ριμπερί (87).

106 - Thomas Müller makes his 106th @ChampionsLeague appearance today and becomes the player with the most appearances for @FCBayernEN in the competition. Icon. @esmuellert_ #FCBFKCZ #ChampionsLeague #CL #UCL pic.twitter.com/zaKoG2uP7e

— OptaFranz (@OptaFranz) September 18, 2019