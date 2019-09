Μαρτίνς: «Περήφανοι για την αποψινή προσπάθεια»

Ο Πορτογάλος προπονητής που είδε την ομάδα του να βρίσκεται με 2-0 πίσω στο σκορ απέναντι στην Τότεναμ και να καταφέρνει να κάνει το 2-2, με ποστάρισμά του στο twitter ανέφερε τα εξής: «Περήφανοι για την αποψινή μας προσπάθεια! Δώσαμε το 100% εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου».

Proud of our effort tonight! We gave 100% on and off the pitch.

