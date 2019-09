ΚΑΕ Ολυμπιακός σε Τότεναμ: «Παίζετε με την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά είναι ΟΚ, Ολυμπιακός είμαστε» (pic)

Οι άνθρωποι της Τότεναμ μπέρδεψαν την ΠΑΕ με την ΚΑΕ στα social media τους και από το μπασκετικό τμήμα βρήκαν την ευκαιρία να... επιστρατεύσου την φαντασία και σαφώς το χιούμορ τους.

Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν γράφοντας στο twitter τους:

«Ε, παιδιά της Τότεναμ! Στην πραγματικότητα ο αντίπαλός σας είναι ο Ολυμπιακός FC! Όμως, είναι εντάξει γιατί είμαστε Ολυμπιακός και τα μέλη του μπασκετικού τμήματος θα είναι απόψε στο Καραϊσκάκης να υποστηρίξουν την ομάδα ποδοσφαίρου! Πάμε Ολυμπιακέ, παλεύουμε μαζί»

Hey guys @SpursOfficial! Actually your opponent is @olympiacosfc ! However, it is OK, because #WeAreOlympiacos and Olympiacos Basketball Club members will be tonight at Karaiskakis Stadium to support Olympiacos Football team! Let's go @olympiacosfc #TogetherWeFight https://t.co/FGKBup5MZc

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) September 18, 2019