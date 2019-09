Σε αυτήν την φάση η 11άδα που συνεχίζει να δείχνει πως έχει τον πρώτο λόγο για το παιχνίδι των Πειραιωτών με την Τότεναμ έχει ως εξής: Σα κίπερ, Ομάρ δεξί μπακ, Τσιμίκας αριστερά, Σεμέδο ή Σισέ με Μεριά κέντρο άμυνας, Γκιγιέρμε και Μπουχαλάκης στο κέντρο, Βαλμπουενά επιτελικός, Ποντένσε και Μασούρας οι δύο ακραίοι και πιθανότατα Γκερέρο και όχι Ελ Αραμπί μπροστά. Ο Σεμέδο φαίνεται να έχει πάρει το προβάδισμα σε σχέση με τον Σισέ, όπως και οι Μπουχαλάκης και Γκερέρο συγκριτικά με Καμαρά & Ελ Αραμπί.

Στην γραμμή κρούσης παίκτες με χαρακτηριστικά όπως των Μασούρα και Γκερέρο τα χρειάζεται ο Ολυμπιακός σε τέτοιο ματς. Τρέχουν πολύ, καλύπτουν πολύ χώρο, μαρκάρουν καλά, πιέζουν και κλέβουν. Το επίπεδο της Τότεναμ φυσικά δημιουργεί άλλα δεδομένα, ωστόσο ο Μαρτίνς θέλει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές με σωστή αμυντική προσήλωση στο σχήμα του. Όσο για τον Πέδρο Μαρτίνς είχε ξανά ανάλυση προς τους ποδοσφαιριστές του για την Τότεναμ. Εκτός αυτού ανέβασε στο Twitter του το εξής μήνυμα: «Αύριο θα ακούσουμε ξανά τον ύμνο του Champions League στο Γ. Καραϊσκάκης. Χρειαζόμαστε την στήριξή σας για να τα καταφέρουμε απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο»!

Tomorrow, we will hear the Champions League anthem again at Karaiskakis Stadium. We need your support to overcome a tough opponent! #UEFA #UCL #Olympiacos #Karaiskaki pic.twitter.com/VEk8pUP9PP

— Pedro Martins (@CoachPMartins) September 17, 2019