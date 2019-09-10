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Θύρα 7: «Θα παραμιλάει για ακόμη μια φορά η Ευρώπη» (pic)

Θύρα 7: «Θα παραμιλάει για ακόμη μια φορά η Ευρώπη» (pic)

Θύρα 7: «Θα παραμιλάει για ακόμη μια φορά η Ευρώπη» (pic)

H Θύρα 7 έχει προαναγγείλει τη δημιουργία ενός κορεό που θα... παραμιλάει όλη η Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στους ομίλους  του Champions League κι οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας ετοιμάζουν ένα κορεό που θα προκαλέσει το θαυμασμό!

Ιδού το μήνυμα της Θύρας 7:

 

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