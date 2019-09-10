Θύρα 7: «Θα παραμιλάει για ακόμη μια φορά η Ευρώπη» (pic)

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στους ομίλους του Champions League κι οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας ετοιμάζουν ένα κορεό που θα προκαλέσει το θαυμασμό!
Ιδού το μήνυμα της Θύρας 7:
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΧΙΑ 77vs
ΕΛΛAΔΑ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 55vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΟΡΔΑΝΙΑ 79vs
ΣΕΝΕΓAΛΗ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚΙΑ 101vs
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΛΙΑ 98vs
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 82vs
ΚΑΝΑΔAΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΠΑ 89vs
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΩΤΙΑ 0vs
ΒΕΛΓΙΟ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0vs
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ -vs
ΣΕΡΒΙΑ -
J1 -vs
I2 -
SHEPTON MALLET -vs
TAVISTOCK FC -
PETERBOROUGH SPORTS -vs
EAST THURROCK UNITED -
CITY OF LIVERPOOL -vs
WARRINGTON TOWN -
MARSKE UNITED -vs
SCARBOROUGH ATHLETIC -
ASHTON UNITED -vs
TADCASTER ALBION -
AFC SUDBURY -vs
DEEPING RANGERS -
FLACKWELL HEATH -vs
SUTTON ATHLETIC -
OSSETT UNITED -vs
THORNABY -
CANVEY ISLAND -vs
WALTHAM ABBEY -
GAINSBOROUGH TRINITY -vs
BANBURY UNITED -
WORTHING -vs
HASTINGS UNITED -
REDDITCH UNITED -vs
SUTTON COLDFIELD -
COLNE -vs
SOUTH SHIELDS -
NEEDHAM MARKET -vs
DEREHAM TOWN -
ATHERTON COLLIERIES -vs
UNITED OF MANCHESTER -
HORSHAM -vs
METROPOLITAN POLICE -
ARUNDEL -vs
RAMSGATE -
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -vs
ΣΕΡΒΙΑ -
ΓΑΛΛΙΑ -vs
ΑΝΔΟΡΡΑ -
ΜΟΛΔΑΒΙΑ -vs
ΤΟΥΡΚΙΑ -
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ -vs
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -
ΑΛΒΑΝΙΑ -vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ -
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ -vs
ΤΣΕΧΙΑ -
ΑΓΓΛΙΑ -vs
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ -
H Θύρα 7 έχει προαναγγείλει τη δημιουργία ενός κορεό που θα... παραμιλάει όλη η Ευρώπη.
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στους ομίλους του Champions League κι οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας ετοιμάζουν ένα κορεό που θα προκαλέσει το θαυμασμό!
Ιδού το μήνυμα της Θύρας 7: