Ο Φαν Ντάικ έπιασε τη μεγαλύτερη ταχύτητα απ' όλους στο φετινό Champions League! (vid)

Ο Ολλανδός στόπερ, είναι ο κορυφαίος στη θέση του στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και φυσικά με το μετάλλιο του θριαμβευτή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση...

Ο Φαν Ντάικ είναι ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους η Λίβερπουλ κατάφερε να παραμείνει στην διεκδίκηση του τίτλου στην Premier League μέχρι την τελευταία στιγμή και που φυσικά έφτασε στο 6ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Παράλληλα, έχοντας αναδειχθεί κορυφαίος της χρονιάς στο πρωτάθλημα, αλλά και κορυφαίος από την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών στην Αγγλία, ο Φαν Ντάικ κατέγραψε και τη μεγαλύτερη ταχύτητα του Champions League, συγκριτικά με οποιονδήποτε άλλον!

Στον πρώτο ημιτελικό με τη Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου», εκεί όπου το 3-0 για τους «μπλαουγκράνα» και ο εξωπραγματικός Μέσι είχαν κάνει άπαντες να πιστέψουν ότι το ταξίδι των «κόκκινων» τελείωσε, ο Φαν Ντάικ, ξεκίνησε σπριντ για να καλύψει στην άμυνα, στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, έχοντας προηγουμένως προωθηθεί για μια εκτέλεση κόρνερ.

Το σπριντ του, έφτασε στα 34,5 χλμ./ώρα, στην προσπάθειά του να επιστρέψει γρήγορα στην περιοχή του Άλισον και να καλύψει χώρο. Η μπάλα πήγε αριστερά στον Λουίς Σουάρες, στον οποίο έπεσε με αυτοθυσία και αποτελεσματικότητα ο Άντι Ρόμπερτσον για να διώξει τον κίνδυνο.

Δείτε το στιγμιότυπο:

The sprint where VVD reached 34.5 km/h (highest in the UCL this season) plus Robbo just being Robbo pic.twitter.com/NWouX51htk

— Fields Of Anfield Road #SixTimes (@FOARsite) June 15, 2019