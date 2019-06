Η πονηριά του Κλοπ και το ματς με τη δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα πριν τον τελικό! (vid)

Η συγκεκριμένη ιστορία που βγήκε στην επιφάνεια, αποδεικνύει πως τελικά ίσως τίποτα να μην είναι τυχαίο όταν πρόκειται για σκληρή δουλειά και επιτυχία. Τίποτα δεν μπορεί ν' αφεθεί στην τύχη σε τέτοιες καταστάσεις.

Ο Γιούργκεν Κλοπ και ο άμεσος συνεργάτης του, Πεπ Λίντερς, είχαν εντοπίσει αρκετά κοινά στοιχεία στη δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα με το στυλ παιχνιδιού της Τότεναμ. Έτσι, προσκάλεσαν τους Πορτογάλους στη Μαρμπέγια όπου βρέθηκε η Λίβερπουλ για μια μίνι – προετοιμασία ενόψει του τελικού του Champions League και οι δύο ομάδες έπαιξαν ένα... διδακτικό φιλικό παιχνίδι.

«Βγάλαμε στο γήπεδο τακτικές επιθέσεων και δύο άμυνας. Δείξαμε και ορισμένα στοιχεία από τις στημένες μπαλιές.

Παίξαμε με το 4-2-3-1 (σ.σ. όπως το έκανε και η Τότεναμ στον τελικό με Σισοκό – Γουίνκς στα χαφ, Έρικσεν, Ντέλε και Σον πίσω από τον Κέιν) με τους δύο χαφ να παίζουν κοντά στους στόπερ για να ανοιχτεί η Λίβερπουλ με το πρέσινγκ που θα έπρεπε να κάνει. Κάπως έτσι θα ήθελε να το κάνει και η Τότεναμ. Δείξαμε πως με ορισμένες πάσες ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς η μπάλα θα μεταφερόταν στην επίθεση για κινήσεις στο χώρο με τους φουλ μπακ και τον επιθετικό.

Παίξαμε με τρίγωνο στο κέντρο και τον Άλι να πιέζει τον ένα αντίπαλο στόπερ, θεωρώντας πως και ο Κέιν θα έκανε το ίδιο στον δικό του αμυντικό. Ο Έρικσεν θα έκανε κινήσεις πιο κεντρικά για να δώσει χώρο στον Τρίπιερ από την πλευρά και το ίδιο θα έκανε ο Σον με τον Ρόουζ από τη δική του. Ο Κλοπ μας απένειμε τα εύσημα και είπε: “όταν παίξατε τη μπάλα από τους στόπερ, ανοιχτήκαμε και πιέσαμε όπως το κάναμε και με τη Σίτι και παρ' όλα αυτά περάσατε τη μπάλα τρεις και τέσσερις φορές» ήταν τα λόγια του κόουτς της δεύτερης ομάδας της Μπενφίκα, Ρενάτο Παΐβα, στην «A' Bola»...

Benfica B were selected as Liverpool pre-final opponents due to their tactical similarity to Spurs—and were tasked with “recreating” the Spurs system.

Hopefully some people realise Klopp is more than just a motivator. Look how similar these moves are!

: @HS_10Ftbol pic.twitter.com/FlAfnHAM14

— Project LFC (@projectlfc) June 5, 2019