Τα κατάφερε ο οπαδός της Λίβερπουλ που πήγε στη Μαδρίτη με όχημα... 40 λιρών! (pic & vid)

Ο Γουίλσον, με άλλους τρεις φίλους του, αποφάσισαν να ρισκάρουν και να προκαλέσουν την τύχη τους στον απόλυτο βαθμό, αφού σε καμία περίπτωση δεν ήθελαν να διαθέσουν 800 λίρες για αεροπορικά εισιτήρια.

Αγόρασαν μέσω διαδικτύου ένα αυτοκίνητο μάρκας Skoda, με μόλις 40 λίρες και η αλήθεια είναι ότι αρκετές φορές σκέφτηκαν ότι... δεν θα κατάφερναν ούτε να φτάσουν!

Στην διαδρομή και ειδικά στο ταξίδι προς τη Μαδρίτη, δεν έλειψαν τα μηχανικά προβλήματα που χρειάστηκαν επίλυση, ωστόσο, η παρέα τα κατάφερε.

«Πηγαίνοντας προς την Ισπανία οδικώς, η αλήθεια είναι ότι είχα τις αμφιβολίες μου και σκεφτόμουν αν τελικά θα τα καταφέρναμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να πληρώσω 800 λίρες για τα αεροπορικά εισιτήρια. Το μόνο που πληρώσαμε ήταν κάτι παραπάνω από 200 λίρες σε βενζίνη. Πήγαμε τέσσερα άτομα και είδαμε τον τελικό του Champions League στη Μαδρίτη, δίνοντας συνολικά τα μισά χρήματα από αυτά που θα έπρεπε να δώσει ένα άτομο για να ταξιδέψει με το αεροπλάνο» είπε ο Σάιμον Γουίλσον στη Liverpool Echo, έχοντας επιστρέψει πλέον σώος και αβλαβής με την παρέα του στο Μέρσεϊσαϊντ.

It made it all the way from Anfield to Madrid and then all the way back! 26 year old Skoda’s are the way to go! Until next year pic.twitter.com/tSNgecrqAY

— Simon Wilson (@simonjwils) June 4, 2019