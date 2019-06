Οι συγκινητικές στιγμές με τους Χέντερσον, Λαλάνα και Μίλνερ στη λήξη του τελικού (vid)

O «Χέντο» έγραψε ιστορία καθώς έγινε ακόμα ένας αρχηγός στην ιστορία της Λίβερπουλ που σηκώνει το τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση του τελικού δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει από τη χαρά και την πίεση που πλέον έβγαινε στην επιφάνεια, με τους Λαλάνα και Μίλνερ να τον πλησιάζουν αμέσως...

Οι σκηνές ήταν τρομερές και το αμοντάριστο βίντεο τις κάνει ακόμα καλύτερες:

