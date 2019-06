Έξι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ στην καλύτερη 20άδα του Champions League (pic)

Οι «κόκκινοι», το βράδυ του Σαββάτου στη Μαδρίτη πανηγύρισαν το 6ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους, με το 2-0 επί της Τότεναμ στον αγγλικό «εμφύλιο» και αρκετοί από τους πρωταγωνιστές της ομάδας συμπεριλήφθηκαν στους κορυφαίους 20 του θεσμού για τη σεζόν που τελείωσε.

Παρόντες, φυσικά, ποδοσφαιριστές από τα «σπιρούνια» που κόντρα σε όλα τα προγνωστικά έφτασαν στον τελικό, ενώ, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και εκπρόσωποι των Μάντσεστερ Σίτι και Άγιαξ.

#UCL Squad of the Season 2018/19

UEFA's Technical Observers have selected their 20-man squad from this season's UEFA Champions League... pic.twitter.com/OTCmSlp8KF

