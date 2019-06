Αλεξάντερ – Άρνολντ: «Από 6 ετών, στο... 6ο ευρωπαϊκό» (pics)

Ο Άγγλος φουλ μπακ, ο κορυφαίος όλης της σεζόν για τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ στο κομμάτι των ασίστ, έχοντας δημιουργήσει ένα τρομερό δίδυμο με τον Άντι Ρόμπερτσον στις δύο πλευρές, δημοσίευσε φωτογραφίες του στην πάροδο των ετών, φτάνοντας μέχρι και την τεράστια επιτυχία που βίωσε το βράδυ του Σαββάτου στη Μαδρίτη.

Από την ηλικία των 6 ετών, όταν ανήκε στα τμήματα υποδομής της Λίβερπουλ, είναι πλέον ο πρώτος στην ιστορία με συμμετοχή σε διαδοχικούς τελικούς του Champions League σε ηλικία κ-21 και πλέον, έχει και μετάλλιο Πρωταθλητή Ευρώπης!

From age 6 to winning the 6th. #YNWA #UCLfinal pic.twitter.com/Fw0W8MPbKY

— Trent Arnold (@trentaa98) June 2, 2019