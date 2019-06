Τα μηνύματα των Μπάγερν και Μπαρτσελόνα για τον θρίαμβο της Λίβερπουλ (pics)

Στα social media, υπήρξε πληθώρα αντιδράσεων από μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ που θέλησαν να συγχαρούν τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ για την κατάκτηση του Champions League μετά και το 2-0 επί της Τότεναμ στον μεγάλο τελικό της Μαδρίτης.

Η Μπάγερν Μονάχου, που αποκλείστηκε από την ομάδα του Κλοπ στη φάση των «16» έγραψε χαρακτηριστικά: «Τουλάχιστον ξέρουμε ότι χάσαμε από την καλύτερη ομάδα της φετινής αγωνιστικής περιόδου», ενώ, η Μπαρτσελόνα ανάρτησε φωτογραφία του Μέσι με τον Σαλάχ, με το μήνυμα: «Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου».

At least we can say we lost to this year's best team. Congrats, @LFC

