Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο «βράχος» της Λίβερπουλ! Ο MVP της Premier League, ήταν ο κορυφαίος παίκτης των Reds σε όλη τη σεζόν φέτος και ολοκλήρωσε την χρονιά με μαγικό τρόπο. Ο Ολλανδός κατέκτησε την κούπα του Champions League, ενώ έχει ένα απίθανο στατιστικό! Ειδικότερα, σε 64 παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις κανείς αντίπαλος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει μια ντρίμπλα εναντίον του!

- No opposition player has completed a dribble past Virgil van Dijk in any of his last 64 appearances in all competitions for Liverpool. Rock. #UCLFinal pic.twitter.com/VlviY2ohRH

— OptaJoe (@OptaJoe) June 1, 2019