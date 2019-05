Ο Μπέκαμ στα 44 του χρόνια, έχει ακόμα πόδι... διαβήτη! (vids)

Ο «Μπεκς» ήταν ο απόλυτος σούπερ σταρ στο reunion του τελικού του '99 από τη Βαρκελώνη, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να υποδέχεται τους θρύλους της Μπάγερν Μονάχου το απόγευμα της Κυριακής στο «Ολντ Τράφορντ», στη συμπλήρωση 20 ετών από τον τελικό του Champions League με το δραματικό φινάλε στο «Καμπ Νόου».

Ο Άγγλος σούπερ σταρ ήταν εκείνος που ολοκλήρωσε τον θρίαμβο για την ομάδα του γράφοντας στο φινάλε το 5-0 και πανηγυρίζοντας έξαλλα μπροστά στον κόσμο, ωστόσο, τα highlights του είναι πραγματικά εντυπωσιακά και ξυπνούν τρομερά γλυκές αναμνήσεις...

David Beckham could easily become our new RW #mufc pic.twitter.com/LkviHMj8vp

David Beckham is 44 years old and he's genuinely better than some of our current players. His performance yesterday was spectacular. Class is permanent. pic.twitter.com/Zn8TfUNyw2

