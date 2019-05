Λίνγκαρντ και Ράσφορντ αναβίωσαν το νικητήριο γκολ του '99 και... χτύπησαν στον πανηγυρισμό! (vid)

Οι Τζέσι Λίνγκαρντ και Μάρκους Ράσφορντ είχαν τέσσερις προσπάθειες για να εκτελέσουν απολύτως σωστά το γκολ του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στο 93ο λεπτό του μεγάλου τελικού του Champions League απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου στο «Καμπ Νόου».

Όταν κατάφεραν – μετά κόπων και βασάνων – να... κάνουν κάτι που έμοιαζε σε μικρό βαθμό με το γκολ του νυν προπονητή τους, έτρεξαν ν' αντιγράψουν ακόμα και τον πανηγυρισμό του Νορβηγού με αποτέλεσμα να τραυματιστούν!

"Sheringham... SOLSKJAER!!!!!"

Jesse Lingard and Marcus Rashford attempt to recreate one of the most iconic goals in Man Utd history pic.twitter.com/OMUnxxBOEQ

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 23, 2019