Το βίντεο της Τσέλσι για την 7η επέτειο από τον θρίαμβο του Μονάχου (vid)

Οι «μπλε» του Λονδίνου, ασφαλώς, δεν γινόταν να ξεχάσουν τη 19η Μαΐου, όταν και κατάφεραν στην «Allianz Arena», μπροστά στους Γερμανούς, να σηκώσουν το «ιερό δισκοπότηρο» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Σε μια χρονιά που όλα έδειχναν να τελειώνουν έπειτα από την ήττα στη Νάπολη με το τελικό 3-1 στη φάση των «16», ήρθαν όλα τούμπα για την Τσέλσι με την απόλυση του Βίλας – Μπόας και την πρόσληψη του Ντι Ματέο.

Μαζί και με τις συμβουλές από τους Τέρι, Λάμπαρντ και όλες τις παλιοσειρές της ομάδας, οι «μπλε» κατάφεραν να φτάσουν μέχρι και τον μεγάλο τελικό στη Βαυαρία, κατακτώντας το Champions League, για να κάνουν και το back-to-back στα ευρωπαϊκά τρόπαια με το Europa League της επόμενης σεζόν!

Δείτε το βίντεο της Τσέλσι στην 7η επέτειο από τη θριαμβευτική νύχτα του Μονάχου, με την κεφαλιά του Ντρογκμπά στο φινάλε, το χαμένο πέναλτι της Μπάγερν στην παράταση και τη νίκη των Λονδρέζων στα πέναλτι...

'For many, the biggest game there's ever been...'

Champions of Europe on this day in 2012! pic.twitter.com/Xu4vfQs8v4

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 19, 2019