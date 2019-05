Το φετινό Champions League μάς αποδεικνύει πως η πιο λάθος φράση που έχει ακουστεί για το ποδόσφαιρο είναι πως «22 εκατομμυριούχοι τρέχουν πίσω από μία μπάλα».

Βλέποντας τα φετινά ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ποιος μπορεί να σταθεί σε μια τόσο ρηχή - τελικά - πρόταση.

Ποιος έπεσε για ύπνο στις 22:00 το και μόλις ξύπνησε δεν άνοιξε το παράθυρο να τον φυσήξει αέρας βλέποντας πως ο Άγιαξ νίκησε 4-1 την πρωταθλήτρια και κάτοχο του τροπαίoυ Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «σπίτι» της.

Ποιος δεν άρχισε να κουμπώνει χάπια όταν έχασε το πρώτο 10άλεπτο στο Σίτι-Τότεναμ όπου είχαν ήδη μπει τέσσερα (!) γκολ!

Ποιος δεν... τρελάθηκε με το γκολ του Γιορέντε και ποιος δεν κράτησε την αναπνοή του περιμένοντας να δει την απόφαση του Τσακίρ μετά τη χρήση του VAR!

Αλήθεια, ποιος θα πόνταρε έστω και μισό ευρώ ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα πάει στο «Παρκ ντε Πρενς» και θα βάλει τρία γκολ; Τρία! Στην ομάδα της οποίας το ρόστερ κοστίζει κοντά στο 1 δις ευρώ και που φυσικά είχε νικήσει τους «κόκκινους διαβόλους» στην Αγγλία με 2-0. Ελάτε, τώρα, και το... σπίτι σας θα βάζατε πως οι Γάλλοι θα ήταν στους «8» του θεσμού.

Τα «μωρά» του Έρικ Τεν Χακ, ανεξάρτητα από το χθεσινό αποκλεισμό, δεν σας... έριξαν στα βαριά;

Εντάξει, θα είπατε «τυχαία η πρόκριση επί της Ρεάλ». Στο 2-1 μέσα στο Τορίνο, δεν αρχίσατε να καταλαβαίνετε πως πρόκειται για μια νέα ποδοσφαιρική επανάσταση απ' αυτό το σύνολο των «μωρών» του ολλανδικού συλλόγου;

Αυτά τα «μωρά» σας... αποτελείωσαν και με το διπλό στο Λονδίνο. Αυτά σας έκαναν να αλλάξετε κανάλι στο 2-0 επί της Τότεναμ

Όμως, είπαμε, το ποδόσφαιρο είναι τελικά κάτι το ανεξήγητο. Πώς μπορείς να εξηγήσεις την ανατροπή της ομάδας του Ποκετίνο; Πώς μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματα του Αργεντινού, ο οποίος έπεσε στο χορτάρι του «Κρόιφ Αρένα» μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει κι ο ίδιος τί έπος γράφτηκε στο Άμστερνταμ!

Υπάρχουν λέξεις για να περιγράψεις το χατ τρικ του Λούκας Μόουρα στο 95;

Definitely Ajax vs Tottenham.. last Moura’s goal was insane, really coincides in the last second of 5 min additional time pic.twitter.com/50fz2aHaKk

