Τρομερό μήνυμα της Μπαρτσελόνα για τον Σαλάχ! (pic)

Οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ, μετά τον Ρομπέρτο Φιρμίνο, θα στερηθούν τις υπηρεσίες και του Σαλάχ στον επαναληπτικό ημιτελικό του Champions League με τους «μπλαουγκράνα».

Ο «Φαραώ» υπέστη διάσειση το βράδυ του Σαββάτου στο Νιούκαστλ και βάσει των όσων ορίζει το πρωτόκολλο, δεν μπορεί ν' αγωνιστεί ξανά τόσο σύντομα.

«Παιχνίδια όπως αυτά, είναι για τους παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Καλή ανάρρωση» έγραψε η Μπαρτσελόνα για τον Σαλάχ κάτω από ανάρτηση της Λίβερπουλ για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή...

Games like these are for world-class players.

Get well soon!

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 6, 2019