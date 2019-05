Δύσκολο βράδυ για τη Λίβερπουλ, την οποία η Μπαρτσελόνα νίκησε με 3-0 στον ημιτελικό του Champions League.

Με αυτό τον τρόπο οι Reds ισοφάρισαν την μεγαλύτερη τους ήττα στη διοργάνωση.

Το 2014 η Ρεάλ Μαδρίτης είχε καταφέρει να φύγει με το διπλό (0-3) από το Άνφιλντ.

3 - Liverpool suffered their joint-heaviest Champions League defeat, also losing 0-3 to Real Madrid in October 2014. Stunned. #FCBLIV pic.twitter.com/t0bKJABie3

— OptaJoe (@OptaJoe) 1 Μαΐου 2019