Δεν σταματά να... πληγώνει τις αγγλικές ομάδες ο Λιονέλ Μέσι, αφού του... υποκλίθηκε και η Λίβερπουλ.

Στο φετινό Champions League έχει σκοράρει από 2 φορές κόντρα σε Τότεναμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και απόψε απέναντι στην ομάδα του Κλοπ.

Βλέπει αντίπαλο από το Νησί και... αφηνιάζει ηγέτης της Μπαρτσελόνα.

Lionel Messi against English sides in the #UCL this season:

vs. Spurs

s. Man Utd

vs. Liverpool

Em-brace the greatness. pic.twitter.com/D56012P5LG

— Squawka Football (@Squawka) 1 Μαΐου 2019