Ο Τερ Στέγκεν διάβασε το χαρτάκι με τις οδηγίες του Σόλσκιερ προς τον Ράσφορντ! (vid)

Και να ήθελε να κάνει κάτι για να εκπλήξει τους «μπλαουγκράνα» η ομάδα του Σόλσκιερ στη ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League στο «Καμπ Νόου», το βράδυ της Τρίτης, πάλι... αυτοκαταστροφική εμφανίστηκε.

Δεν ήταν μονάχα που δεν μπορούσε να κοντράρει το σύνολο του Βαλβέρδε, ήρθε και το χαζό λάθος του Ράσφορντ με το χαρτάκι που του είχε δώσει ο Σόλσκιερ με συγκεκριμένες οδηγίες.

Ο Άγγλος φορ δεν κατάλαβε ότι του έπεσε στην περιοχή του Τερ – Στέγκεν και ο γκολκίπερ της Μπαρτσελόνα δεν ήθελε και πολύ για να το πάρει και να το διαβάσει...

Solskjaer gave a piece of paper with instructions to Rashford, the lad threw it away, and Ter Stegen, being quite bored during all the game, decided to read it pic.twitter.com/3fH1VT97Vb

— Nina (@ninellecule) April 17, 2019