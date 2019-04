Οι ηλικίες των 11 του Άγιαξ σε σχέση με τους ημιτελικούς του '97! (pic)

Ο νεανικός, εντυπωσιακός, γεμάτος ενθουσιασμό και με δυνατότητες για εκπληκτικό ποδόσφαιρο, Άγιαξ, πέρασε από το Τορίνο κάνοντας μεγάλη ζημιά για να βρεθεί πλέον στους «4» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μετά το ισόπαλο 1-1 στο Άμστερνταμ, ο Αίαντας χρειάστηκε να κάνει ανατροπή στο σκορ στον επαναληπτικό με τη «Γηραιά Κυρία» του Κριστιάνο Ρονάλντο. Η εμφάνιση, ήταν βγαλμένη από τα πιο όμορφα ποδοσφαιρικά όνειρα του Γιόχαν Κρόιφ, ο οποίος θα δηλώνει περήφανος εκεί ψηλά που βρίσκεται πλέον...

Τέσσερις από τους 11 που ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης κόντρα στους «μπιανκονέρι» είχαν... προλάβει ίσα – ίσα να γεννηθούν την προηγούμενη φορά που ο Άγιαξ βρέθηκε στους ημιτελικούς.

Το 1997 το κλαμπ του Άμστερνταμ έφτασε ένα βήμα πριν από τον μεγάλο τελικό. Ο Ντε Λιχτ, που ήταν ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος στο «Allianz Stadium» της Γιουβέντους, ο Ντε Γιόνγκ, ο Φαν ντε Μπέεκ και ο Μαζράουϊ ήταν οι μοναδικοί που είχαν γεννηθεί, με τον Νέρες να έρχεται στη ζωή λίγο καιρό νωρίτερα!

Δείτε την 11άδα που παρέταξε ο Τεν Χαγκ και τις ημερομηνίες γέννησης των παικτών:

This could well be the first Ajax Champions League semi-final XI in 22 years.

Four players were not even born the last time Amsterdam saw such a spectacle. pic.twitter.com/NCsbbQxSfb

— Squawka Football (@Squawka) April 17, 2019