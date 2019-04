Τρομερή περιγραφή: «Ποιος μπορεί να πει πού θα σταματήσει ο Άγιαξ;» (vid)

«Τα παιδιά του Άγιαξ έστειλαν εκτός την Γηραιά Κυρία...» αναφέρει ο Ντρούρι στο σφύριγμα της λήξης του επαναληπτικού του Αίαντα με τους «μπιανκονέρι», με τα παιδιά του Τεν Χαγκ να παίρνουν την πρόκριση στα ημιτελικά για πρώτη φορά από το 1997.

«Ο Ρονάλντο είναι εκτός, η Γιουβέντους θα περιμένει πολύ ακόμα, τα νιάτα βρέθηκαν στην καλή τους μέρα και ποιος λέει, ποιος μπορεί να πει γι' αυτή την εντυπωσιακή ομάδα του Άγιαξ, που μπορεί να σταματήσει; Είναι ατρόμητοι και διασκεδάζουν...» ακούγεται από τη μετάδοση του BT Sport, τη στιγμή που οι παίκτες του Άγιαξ το γιόρταζαν μπροστά στους οπαδούς τους.

"The Ajax boys have kicked over the Old Lady!"

The voice to take you through the latest Champions League upset...

All yours, Peter Drury pic.twitter.com/zS6e840NZx

— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 16, 2019