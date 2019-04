Η φωτογραφία του Ντε Γιόνγκ με τον Κρόιφ και το μήνυμα για το απλό ποδόσφαιρο (pic)

Ο θρύλος του ολλανδικού ποδοσφαίρου, που πάλεψε με νύχια και με δόντια κόντρα σε αντιξοότητες και ανθρώπους που δεν τον ήθελαν, ώστε να κάνει πάλι τον Άγιαξ μεγάλο, σίγουρα θα χαμογελούσε το βράδυ της Τρίτης.

Έβλεπε τα παιδιά του Τεν Χαγκ να κάνουν ξανά σπουδαίο τον Αίαντα.

Λίγο μετά την πρόκριση εις βάρος της Γιουβέντους, που σήμανε και την πρώτη παρουσία της ομάδας στα ημιτελικά του Champions League έπειτα από το 1997, δημοσιεύθηκε μια τρομερή φωτογραφία στα social media...

Στον επίσημο λογαριασμό του Γιόχαν Κρόιφ στο twitter, εμφανίστηκε η μορφή του Φρένκι Ντε Γιόνγκ δίπλα σε αυτή του «ιπτάμενου Ολλανδού», με το μήνυμα: «Είναι απλό να παίζεις ποδόσφαιρο, αλλά το απλό ποδόσφαιρο είναι το πιο δύσκολο πράγμα...».

“Playing football is very simple, but playing simple football is the hardest thing there is.” #CruyffLegacy

pic.twitter.com/K7XFcIV7a2

— Johan Cruyff (@JohanCruyff) April 16, 2019