Ξανά με τον Σερ Άλεξ στο πλευρό του ο Σόλσκιερ στη Βαρκελώνη! (pic)

Οι «κόκκινοι διάβολοι» αναχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας για την Καταλονία και τη Βαρκελώνη, αφού, το βράδυ της Τρίτης θα πρέπει να κάνουν τεράστια προσπάθεια να γυρίσουν το εις βάρος τους 1-0 από το πρώτο παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ θα βρεθεί ξανά στο γήπεδο που το '99 ως ποδοσφαιριστής της ομάδας του Σερ Άλεξ έγινε η μαγική ανατροπή στις καθυστερήσεις του τελικού με τη Μπάγερν Μονάχου και φέτος θα έχει την αύρα του Σκωτσέζου στο πλευρό του...

Sir Alex Ferguson has travelled with the squad to Barcelona. #mufc [MEN] pic.twitter.com/wl862SZvIZ

