Τα highlights του Ντε Γιόνγκ δείχνουν γιατί πήρε μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα (vid)

Ο 19χρονος χαφ του Άγιαξ ήταν γι' ακόμα μια φορά ο κινητήριος μοχλός όλης της ομάδας, από τα πόδια του οποίου έπρεπε να περάσει το παιχνίδι και στα πόδια του οποίου μπορούσε να σταματήσει η επίθεση του αντιπάλου προτού αρχίσει να εκφράζεται στον αγωνιστικό χώρο.

Με αμεσότητα στην μεταβίβαση της μπάλας έχοντας απόλυτη επίγνωση του χώρου και των κινήσεων των συμπαικτών του, εμπνέοντας σιγουριά και αποφασιστικότητα, έκανε τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι να πει:

«Είναι η πηγή όλου του παιχνιδιού του Άγιαξ. Προσπαθήσαμε να τον ελέγξουμε και να τον περιορίσουμε βάζοντας τον Μπεντακούρ πάνω του, αλλά το κατάλαβε και αργότερα άρχισε να παίζει πιο πίσω με αποτέλεσμα να πρέπει να κάνουν διπλή δουλειά οι επιθετικοί μας. Ήταν εξαιρετικός».

Frenkie de Jong vs. Juventus

"Frenkie de Jong is the real source of Ajax's game. We tried to control him with Bentancur, but when he understood that, he moved deeper and the forwards had to work hard. He played very well." - Massimiliano Allegri pic.twitter.com/YuqicdiaTR

— Marc Geschwind (@MGesch13) April 11, 2019