Η Μπαρτσελόνα ξύπνησε στον Πικέ τις «διαβολικές» του αναμνήσεις (vid)

Εκείνος ο νεαρός με τις... ανταύγειες στο μαλλί που πήρε ευκαιρίες στους «κόκκινους διαβόλους» από τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, έχει συνδέσει πλέον άρρηκτα το όνομα και τη ζωή του με τους «μπλαουγκράνα» και την Καταλονία.

Εκείνα τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, όταν φορούσε τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων» επανέφερε στην επιφάνεια η Μπαρτσελόνα με ένα βίντεο στα social media, λίγες ώρες προτού ο Πικέ πατήσει ξανά στο χορτάρι του «Ολντ Τράφορντ», αλλά ως μεγάλος αντίπαλος στα προημιτελικά του φετινού Champions League.

