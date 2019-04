Νέο απίθανο βίντεο του Άγιαξ για τη «μάχη» με τη Γιουβέντους! (vid)

Έπειτα από το συγκλονιστικό βίντεο με την ιστορία των Ντόλμπεργκ, Ζίγιεκ και Φαν ντε Μπεκ πριν από τον επαναληπτικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη φάση των «16» του Champions League, οι Ολλανδοί έδωσαν ξανά ρεσιτάλ με αυτό που ετοίμασαν στα social media.

Χρησιμοποιώντας τραγούδι που λέει «εμείς ακούμε μόνο μπλα μπλα μπλα όταν μιλάτε», ο Αίαντας συνεχίζει στο δρόμο που γνωρίζει καλά και ετοιμάστηκε για την αποψινή πρώτη κόντρα με τη Γιουβέντους.

And we don't even care about what they say... #UCL #ajajuv pic.twitter.com/wWVJR3xj5q

— AFC Ajax (@AFCAjax) April 10, 2019