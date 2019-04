Νέο έξυπνο μήνυμα για την κίνηση στο Μάντσεστερ... στον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα (pic)

Σε ηλεκτρονικό πίνακα στην πόλη όπου το βράδυ της Τετάρτης θα φιλοξενηθούν στο «Ολντ Τράφορντ» ο Μέσι και η παρέα του, παρουσιάστηκε ακόμα ένα πολύ έξυπνο και οικείο προς τους οπαδούς, μήνυμα, για την κατάσταση που θα επικρατεί στους δρόμους για το γήπεδο.

«Pique time will be Messi» αναγράφηκε, σε μια παράφραση της αναφοράς πως τις ώρες αιχμής θα υπάρχει έντονη δραστηριότητα από Ι.Χ., επομένως συνίσταται «η χρήση του τραμ ή των λεωφορείων».

Whoever keeps doing these #MUFC vs #FCB pic.twitter.com/4JOvPIMWVD

— Manchester Confidential (@mcrconfidential) April 8, 2019