Ο Μέσι αποθέωσε Ρονάλντο: «Μαγικά όσα έκανε ο Κριστιάνο με τη Γιουβέντους»! (vid)

Εκείνος μόλις είχε ολοκληρώσει τη δική του εκπληκτική εμφάνιση με δύο γκολ και δύο ασίστ, αλλά δεν είχε κανένα πρόβλημα να μην αποθεώσει αυτό που οι άλλοι θεωρούν ως άσπονδο αντίπαλό του. Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε με τα καλύτερα λόγια για όσα είχε κάνει την προηγούμενη νύχτα ο Ρονάλντο: «Αυτό που κατάφερε ο Κριστιάνο με τη Γιουβέντους ήταν εντυπωσιακό. Πίστευα ότι θα ήταν πιο δυνατή η Ατλέτικο, αλλά ο Κριστιάνο είχε μία μαγική βραδιά».

Φυσικά δεν θα γινόταν να μην αναφερθεί και στην επόμενη φάση, εξηγώντας ότι από εδώ και πέρα ζορίζουν σημαντικά τα πράγματα για όλους: «Οι αντίπαλοι πλέον στην κλήρωση είναι πολύ δύσκολοι. Ας το πάρουμε απόφαση ότι θα είναι αμφίρροπα τα πράγματα. Είμαστε επομένως, υποχρεωμένοι να προετοιμαστούμε για τα πιο δύσκολα που έπονται... »!

