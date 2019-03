Ο Λουίς Σουάρες έκανε φοβερό πρώτο μέρος κόντρα στη Λυών. Πήρε το πέναλτι για το 1-0 και σέρβιρε έτοιμο το 2-0. Γενικότερα όμως είχε μεγάλα κέφια, όπως φάνηκε και στην απίθανη προσποίηση που έσκασε στον Μαρσέλο, κάνοντάς του ουσιαστικά ποδιά, δίχως όμως να ακουμπήσει καν την μπάλα.

NSFW: Luis Suarez out here taking lives with the Riquelme dummy #BAROL #UCL pic.twitter.com/Plkbb7d3Z2

— GFFN Match Zone (@GFFNMatchZone) March 13, 2019