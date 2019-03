Η Σάλκε έκανε το κορυφαίο tweet-απάντηση στον Λίνεκερ μετά την συντριβή από τη Σίτι! (pics)

Η Σάλκε τα έδωσε όλα στα... social media, δείχνοντας έτσι πως ξέρει να αντιμετωπίζει με τρομερό χιούμορ ακόμα και τις πιο άσχημες βραδιές της. Ο Γκάρι Λίνεκερ έκανε το σχόλιο

«Με αυτόν τον ρυθμό η Σάλκε θα μπορούσε να διασυρθεί όσο η Πρωθυπουργός μας» αναφερόμενος φυσικά στην «εξευτελιστική ήττα» της Βρετανής πρωθυπουργού μετά το νέο όχι της Βουλής στο σχέδιο Μέι για Brexit. Η απάντηση ήταν άμεση: «Θέλουμε να δούμε την Τερέσα Μέι να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον Λιρόι Σανέ».

I'd like to see Theresa May try and defend against @LeroySane19 https://t.co/tvgjlgdFIn

FC Schalke 04 (@s04_en) March 12, 2019