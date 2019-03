H... mini-movie του έπους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Παρίσι! (vid)

Από την απογοήτευση και τα σκυμμένα κεφάλια μετά το πρώτο ματς στο Μάντσεστερ, στα ξεσπάσματα και τους τρελούς πανηγυρισμούς μετά το 3-1 της ρεβάνς στο «Παρκ ντε Πρενς».

«Στην καλή μας μέρα, μπορούμε να τους ματσάρουμε» έλεγε ο Σόλσκιερ που το πίστευε και η ιστορία έγραψε πως η Γιουνάιτεντ γύρισε από 2-0 εις βάρος της με το πρώτο ματς εντός έδρας.

«Όλα είναι πιθανά σε αυτό τον σύλλογο. Έχουμε πίστη...» είναι η ατάκα με την οποία κλείνει το βίντεο της ομάδας...

On the pitch,the stands,the dressing room,dug out,at home, players,ex players,fans ..we are ONE #ManchesterUnited pic.twitter.com/Wz2AaZGA5f

